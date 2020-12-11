У матчі 13-го туру УПЛ Львів на виїзді не зумів втримати перемогу над Олімпіком. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перший тайм поєдинку, який відкривав останній тур УПЛ перед зимовою паузою, голів не приніс. По перерві гості після кількох спроб зуміли відкрити рахунок у матчі: Кравчук вдало замкнув навіс з кутового.

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Олімпік кинувся відігруватись, але вдала гра голкіпера і частка везіння (постріл у стійку після удару Каргобо) допомагали Львову. Зрештою, на 76-й хвилині Романовському вдалось відновити статус-кво. Наприкінці матчу обидві команди могли вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Як наслідок, Олімпік набрав 17 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ, Львів з 9-ма пунктами вийшов на дванадцяту сходинку.

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