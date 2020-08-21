Олімпік – Динамо: кияни отримають суттєву перевагу у матчі з донеччанами

Донецький клуб підходить до матчу з "біло-синіми" з серйозними втратами.

Вже сьогодні, 21 серпня, стартує новий сезон в українській Прем'єр-лізі. Відкриватиме чемпіонат України поєдинок між Олімпіком та Динамо.

Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу

За повідомленням офіційного сайту донецького клубу підопічним Ігоря Климовського у цьому матчі не допоможуть одразу троє основних гравців – Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк та Павло Ксьонз. Всі троє опинились у лазареті команди через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського о 17:00.

Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ