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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС

Олімпік – Динамо: кияни отримають суттєву перевагу у матчі з донеччанами

09:47 - Читать на русском
Олімпік – Динамо: кияни отримають суттєву перевагу у матчі з донеччанами
Олімпік – Динамо / Фото з відкритих джерел

Донецький клуб підходить до матчу з "біло-синіми" з серйозними втратами.

 

Вже сьогодні, 21 серпня, стартує новий сезон в українській Прем'єр-лізі. Відкриватиме чемпіонат України поєдинок між Олімпіком та Динамо.

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За повідомленням офіційного сайту донецького клубу підопічним Ігоря Климовського у цьому матчі не допоможуть одразу троє основних гравців – Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк та Павло Ксьонз. Всі троє опинились у лазареті команди через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського о 17:00.

Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Теги
Динамо Динамо Олімпік - Динамо Павло Павло Ксьонз Дмитро Дмитро Гришко Олімпік Олімпік Євген Євген Цимбалюк Ігор Ігор Климовський
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