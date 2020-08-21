Олімпік – Динамо: кияни отримають суттєву перевагу у матчі з донеччанами

Україна — 09:00 1897
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Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
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Севілья – Інтер: анонс на фінал Ліги Європи – Конте проти "іспанського прокляття"Ліга Європи — 08:00 751
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Яремчук, Безус і Пластун отримали нового головного тренера – він відкрив Роналду та вибивав Карпати з Ліги ЄвропиБельгія — 20 серп 4037
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Супряга в Італію: Аталанта в боротьбі за форварда Динамо отримала ще одного конкурента із Серії АУкраїна — 20 серп 3776
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Мессі збирається покинути Барселону вже цього літа – аргентинець попередив Кумана, – ЗМІІспанія — 20 серп 10535