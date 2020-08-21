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Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу

06:30 - Читать на русском
Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу
Ультрас Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Активні фанати Динамо планують нові акції протесту на адресу головного тренера київського клубу Мірчі Луческу.

 

"У закритих поліцейських групах поширюється повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію щодо завтрашнього матчу.

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Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стелли, прогулятися Маріїнським парком, і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем.

Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту – маска медична і дотримуватися соціальної дистанції. Запрошуємо всіх бажаючих фанатів Динамо долучитися до нашої прогулянки", – йдеться в дописі ультрас киян в Instagram.

Нагадаємо, призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо стало справжньою інформаційною бомбою цього літа. Фанати київського клубу вже влаштовували численні акції протесту проти такого рішення.

Додамо, що поєдинок Олімпік – Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 серпня, початок о 17:00. Цей матч відкриє новий сезон УПЛ.

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​​​​ОЛІМПІК - ДИНАМО. 21 серпня, 17:00, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Матч без глядачів... #wbc_info У закритих поліцейських групах розповсюджується повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію по завтрашньому матчу! Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стели та прогулятись по Маріїнському парку і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватись соціальної дистанції. Запрошуємо усіх бажаючих фанатів Динамо долучитись до нашої прогулянки.

Допис, поширений WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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Теги
Динамо Динамо ультрас футбольні фанати Мірча Мірча Луческу Олімпік - Динамо
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