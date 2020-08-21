Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу

"У закритих поліцейських групах поширюється повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію щодо завтрашнього матчу.

Динамо офіційно оголосило про трансфер Кравця

Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стелли, прогулятися Маріїнським парком, і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем.

Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту – маска медична і дотримуватися соціальної дистанції. Запрошуємо всіх бажаючих фанатів Динамо долучитися до нашої прогулянки", – йдеться в дописі ультрас киян в Instagram.

Нагадаємо, призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо стало справжньою інформаційною бомбою цього літа. Фанати київського клубу вже влаштовували численні акції протесту проти такого рішення.

Додамо, що поєдинок Олімпік – Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 серпня, початок о 17:00. Цей матч відкриє новий сезон УПЛ.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу