Олимпик – Динамо: киевляне получат существенное преимущество в матче с дончанами

Уже сегодня, 21 августа, стартует новый сезон в украинской Премьер-лиге. Открывать чемпионат Украины будет поединок между Олимпиком и Динамо.

Ультрас Динамо анонсировали "прогулку" перед официальным дебютом Луческу во главе клуба

По сообщению официального сайта донецкого клуба подопечным Игоря Климовского в этом матче не помогут сразу трое основных игроков – Дмитрий Гришко, Евгений Цимбалюк и Павел Ксенз. Все трое оказались в лазарете команды из-за проблем со здоровьем.

Напомним, встреча состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского в 17:00.

Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ