Олимпик – Динамо: киевляне получат существенное преимущество в матче с дончанами

Лига Европы — 08:00 720
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Севилья – Интер: анонс на финал Лиги Европы – Конте против "испанского проклятия"
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Супряга в Италию: Аталанта в борьбе за форварда Динамо получила еще одного конкурента из Серии АУкраина — 20 авг 3712
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Динамо официально объявило о трансфере КравцаУкраина — 20 авг 28430
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Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні МессіЛига чемпионов — 20 авг 2970
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"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське ДинамоОвертайм — 20 авг 14604