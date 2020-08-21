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Олимпик – Динамо: киевляне получат существенное преимущество в матче с дончанами

09:47 - Читати українською
Олимпик – Динамо: киевляне получат существенное преимущество в матче с дончанами
Олимпик - Динамо / Фото из открытых источников

Донецкий клуб подходит к матчу с "бело-синими" с серьезными потерями.

 

Уже сегодня, 21 августа, стартует новый сезон в украинской Премьер-лиге. Открывать чемпионат Украины будет поединок между Олимпиком и Динамо.

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По сообщению официального сайта донецкого клуба подопечным Игоря Климовского в этом матче не помогут сразу трое основных игроков – Дмитрий Гришко, Евгений Цимбалюк и Павел Ксенз. Все трое оказались в лазарете команды из-за проблем со здоровьем.

Напомним, встреча состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского в 17:00.

Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ

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Динамо Киев Динамо Киев Олимпик - Динамо Киев Павел Павел Ксёнз Дмитрий Дмитрий Гришко Олимпик Олимпик Евгений Евгений Цымбалюк Игорь Игорь Климовский
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