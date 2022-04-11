Поєдинок Олімпіакос – Шахтар допоміг зібрати 102 тисячі євро, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

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Зазначається, що вторговані кошти буде спрямовано виключно на гуманітарну допомогу постраждалим від війни та на забезпечення потреб біженців.

Нагадаємо, 9 квітня Шахтар розпочав турне, мета якого – зібрати гроші для допомоги ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. Першим суперником став Олімпіакос, який здолав "гірників" з мінімальним рахунком.

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