Олімпіакос зібрав чималу суму за матч з Шахтарем – усі кошти спрямують на гуманітарну допомогу
Грецький клуб повідомив, яку суму вдалось виручити з благодійного поєдинку проти Шахтаря.
Поєдинок Олімпіакос – Шахтар допоміг зібрати 102 тисячі євро, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.
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Зазначається, що вторговані кошти буде спрямовано виключно на гуманітарну допомогу постраждалим від війни та на забезпечення потреб біженців.
Нагадаємо, 9 квітня Шахтар розпочав турне, мета якого – зібрати гроші для допомоги ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. Першим суперником став Олімпіакос, який здолав "гірників" з мінімальним рахунком.
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