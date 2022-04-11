Греческий клуб сообщил, какую сумму удалось выручить из благотворительного поединка против Шахтера.

Поединок Олимпиакос – Шахтер помог собрать 102 тысяч евро, сообщает официальный сайт греческого клуба.

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Отмечается, что вырученные средства будут направлены исключительно на гуманитарную помощь пострадавшим от войны и на обеспечение потребностей беженцев.

Напомним, 9 апреля Шахтер начал турне, цель которого – собрать деньги для помощи ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны. Первым соперником стал Олимпиакос, одолевший "горняков" с минимальным счетом.

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