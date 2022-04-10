"Нас не цікавить політика": власник Олімпіакоса неоднозначно прокоментував матч проти Шахтаря
Вангелос Марінакіс, якому належить Олімпіакос, намагається відмежуватися від політичного підтексту матчу його команди проти Шахтаря.
"Ми отримали можливість організувати цей товариський матч, хоча узгоджували все дуже швидко. Фактично у нас була лише п’ятниця, щоб попрацювати над усім необхідним.
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Дуже важливо, що ця ініціатива стартувала з Греції. Ми хочемо надіслати повідомлення щодо припинення цієї війни якомога швидше. Щоб перестати щодня втрачати невинні душі. Нас не цікавить політика. Нас цікавить те, щоб донести повідомлення про припинення цієї війни", – цитує Марінакіса Sport-FM.
Нагадаємо, вчора Шахтар розпочав турне, мета якого – зібрати гроші для допомоги ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. Першим суперником став Олімпіакос, який здолав "гірників" з мінімальним рахунком.
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