"Ми отримали можливість організувати цей товариський матч, хоча узгоджували все дуже швидко. Фактично у нас була лише п’ятниця, щоб попрацювати над усім необхідним.

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Дуже важливо, що ця ініціатива стартувала з Греції. Ми хочемо надіслати повідомлення щодо припинення цієї війни якомога швидше. Щоб перестати щодня втрачати невинні душі. Нас не цікавить політика. Нас цікавить те, щоб донести повідомлення про припинення цієї війни", – цитує Марінакіса Sport-FM.

Нагадаємо, вчора Шахтар розпочав турне, мета якого – зібрати гроші для допомоги ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. Першим суперником став Олімпіакос, який здолав "гірників" з мінімальним рахунком.

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