Товариський матч

Олімпіакос – Шахтар – 1:0

Гол: Тікінью, 22

Шахтар (стартовий склад): Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Булеза – Степаненко, Топалов – Мишньов, Бондаренко, Мудрик – Борячук.

Український склад Шахтаря і потужний патріотичний хід "гірників"

Роберто Де Дзербі мав у своєму розпоряджені виключно українських виконавців. "Гірники" навіть отримали певну глибину складу завдяки низці гравців Маріуполя та футболістів, які виступали на правах оренди в інших клубах. Зокрема, на позиції центрфорварда вийшов Андрій Борячук, який першу частину сезону провів у Русі. Інших нападників у Шахтарі не було.

Олімпіакос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу – "гірники" розпочали благодійне турне на підтримку України

Заслуговує уваги акція "помаранчево-чорних" з ігровими футболками. Замість прізвищ гравців на спинах були назви українських міст-героїв, що стримують чи вже відбили натиск російської орди: Маріуполь, Херсон, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Охтирка, Миколаїв тощо.

На благодійний матч з «Олімпіакосом» гравці «Шахтаря» вийдуть у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.



Маріуполь Ірпінь Буча Гостомель Харків Волноваха Чернігів Херсон Охтирка Миколаїв pic.twitter.com/bK118GpWOs — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

Активний старт, пропущений гол і втрата Коноплі

Олімпіакос – лідер чемпіонату Греції і 46-разовий чемпіон країни. Команда, яку очолює португалець Педру Мартінш, дійшла до 1/16 фіналу Ліги Європи, де поступилася Аталанті (наш Руслан Маліновський оформив дубль у Греції). У старті грецького флагмана вийшли чимало відомих футболістів – Манолас, Пападопулос, Тікінью та француз Вальбуена з'явилися з перших хвилин.

Попри це, далеко неоптимальний склад українців виглядав пристойно. Дебют гри взагалі був за Шахтарем. Мудрик у фірмовому стилі прорвався лівим флангом – досвідчений Костас Манолас у підкаті вибив на кутовий. Знову Михайло скидав паралельно лінії воротарського, але Борячук не відчув момент.

Греки відповіли теж гостро. Вальбуена у своєму стилі накрутив Коноплю і віддав на Фортуніса, який не влучив у кут воріт. Перехопили ініціативу господарі, які перебувають у значно кращому стані – як фізичному, так і психологічному.

Значно частіше атакували греки лівим флангом, одна з таких атак і стала гольовою. Валерій Бондар програв бороьбу, м'яч після удару головою влучив у поперечину, а Тікінью був першим на добиванні. 1:0 на 22-й хвилині.

Перші наслідки відстутності тренувань та ігрового тонусу у футболістів Шахтаря. Юхим Конопля через травму залишив поле, замість нього вийшов Петро Стасюк – представник Маріуполя.

Активність Мудрика не дала результату – програний перший тайм при достойній грі

Пропущений гол дещо знітив Шахтар, але наприкінці тайму підопічні Де Дзербі таки влаштували міні-навалу на ворота греків. Знову загострив Мудрик, який був лідером у цьому складі Шахтаря. Михайло віддав на Мишньова, проте Дмитро не влучив у ближній кут. Продовжував розривати 10-й номер Шахтаря. Мудрик змістився з лівого флангу в центр і пробив – в руки кіперу.

Абсолютно найкращим був Михайло в першому таймі у складі "гірників". Сподобався і Артем Бондаренко, через якого пройшли кілька атак Шахтаря, але забитим голом жодна з них не завершилася. Мінімальна перевага Олімпіакоса після 45-ти хвилин.

Окремої уваги заслуговують трибуни. Вболівальники кілька разів скандували "Україна" та "Шахтар", а кадри сектору з м'якими іграшками на знак пам'яті загиблих дітей змусили пустити сльозу.

Шахтар розпочав тур з поразки – греки очікувано виявилися сильнішими

По перерві "гірники" мали кілька моментів, але забити так і не змогли. Мудрик обігрався з Мишньовим і потужно пробив – воротар врятував Олімпіакос. Він же забрав м'яч і після дального удару Степаненка. Вступав у гру і Шевченко, який вийшов замість Трубіна, перевів на кутовий після рикошету від захисника.

Найкращий шанс зрівняти рахунок змарнував Мудрик, який головою з кількох метрів не влучив у ворота після класної подачі Дмитра Капінуса.

Шахтар зіграв перший матч за півтора місяця і доволі прогнозовано програв. Команда лише вчора зібралася у бодай якомусь складі, а рівень готовності "гірників" з очевидних причин далекий від ідеального. Олімпіакос, який на ходу, очікувано виявився сильнішим. Але головне значення матчу полягало зовсім не в здобутті результату – сьогодні Шахтар від імені України нагадав, хто зараз б'ється зі злом за весь цивілізований світ.

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