Товариський матч 25 березня 2024

Японія U-23 – Україна U-23 – 2:0

Голи: Сато, 48, Танака, 76

Стартовий склад збірної України U-23: Фесюн – Сич, Боль, Дідик, Мартинюк – Желізко, Сігєєв, Шостак – Назаренко, Шулянський – Кухаревич.

Команда Руслана Ротаня готується до Олімпіади в Парижі. Поєдинок проти Японії U-23, який стартував о 12:15 за київським часом, став першим матчем в історії Олімпійської збірної України.

Японія U-23 – Україна U-23: онлайн-відеотрансляція історичного матчу

Руслан Ротань з різних причин мав дуже обемежний склад. Головних героїв Євро-2023 у розпорядженні тренера не було – хтось мав проблеми зі здоров'ям, хтось поїхав у молодіжну збірну, а хтось бореться за вихід на Євро-2024 у складі національної команди.

Перший момент у поєдинку, який проходив під зливою, створили японці. На 5-й хвилині Фесюн потрапив під пресинг суперника, поспіхом вибив м'яч, але удар по воротах кіпера Колоса був неточним. Згодом Фесюн відбив перед собою удар з меж штрафного, а Желізко заблокував потенційно небезпечний простріл. Від "синьо-жовтих" гостроти не було. Лише на 19-й хвилині Назаренко ледь не скористався неузгодженістю кіпера і захисника, але не встиг до м'яча.

Знову вступив у гру Фесюн, відбивши м'яч після удару зі штрафного. Кутовий, наш кіпер знову вибив м'яч, а Мацукі опинився першим на підбиранні та влучив у поперечину. І знову момент біля воріт "синьо-жовтих" – після помилки в обороні черговому удару японців трохи забракло влучності. На останніх секундах тайму навіс Сича ледь не став гольовим – м'яч зрізався, але кіпер Японії дотягнувся і перевів на кутовий. Ледь не найкращий момент України у першому таймі, який завершився нулями.

На старті другої половини ледь не забив Аракі. Черговий сейв видав Фесюн, який потягнув удар у дальній кут. Але тут же Україна таки пропустила. Подача кутового, м'яч після першого удару влучив у поперечину, але Сато опинився першим на добиванні та буквально заніс його у ворота. 1:0. Тут вже Фесюн, який провів дуже пристойний матч, був безсилим.

Руслан Ротань провів низку замін, але гостроти в атаці це не додало. Натомість забили японці. На 76-й хвилині серія помилок в обороні завершилася точним ударом Танаки в дальній кут. Єрмаков, який на той момент вже захищав наші ворота, замінивши Фесюна, врятувати не зміг. Цей гол став останнім у матчі. 2:0 – справедлива перемога Японії U-23. Україна у своєму дебютному матчі Олімпійської команди не змогла забити бодай гол.

Нагадаємо, Україна і Японія ще можуть зустрітися на Олімпіаді в Парижі. "Синьо-жовті" здобули путівку на Ігри завдяки виходу в півфінал молодіжного Євро-2023. Команда Руслана Ротаня потрапила у групу B, де її суперниками стануть Аргентина, Марокко і одна з команд Азії. Не виключено, що нею стане саме Японія U-23, яка продовжує боротися за путівку (відбір в Азії ще не завершений).