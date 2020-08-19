Олександрія здійснила повноцінний трансфер Третьякова

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков продовжить свої виступи за команду Володимира Шарана на постійній основі.

Третьяков став повноцінним гравцем Олександрії, підписавши контракт на два роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, що у минулому сезоні хавбек виступав за українську команду на правах оренди з ДАКа, його угода зі словацьким клубом була чинною до літа 2021-го. Деталі трансферу в Олександрію не повідомляються.

"Я довго чекав на цей момент, тому дуже щасливий. Хотів повернутися, хотів підписати повноцінний контракт з клубом. Нарешті це сталося. Попереду багато роботи, але я готовий працювати задля хороших результатів. Сподіваюсь, мої навички допоможуть Олександрії здобувати нові перемоги", – сказав Третьяков.

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