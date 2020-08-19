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Олександрія здійснила повноцінний трансфер Третьякова

17:57 - Читать на русском
Олександрія здійснила повноцінний трансфер Третьякова
Максим Третьяков / фото: Олександрія

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков продовжить свої виступи за команду Володимира Шарана на постійній основі.

Третьяков став повноцінним гравцем Олександрії, підписавши контракт на два роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, що у минулому сезоні хавбек виступав за українську команду на правах оренди з ДАКа, його угода зі словацьким клубом була чинною до літа 2021-го. Деталі трансферу в Олександрію не повідомляються.

"Я довго чекав на цей момент, тому дуже щасливий. Хотів повернутися, хотів підписати повноцінний контракт з клубом. Нарешті це сталося. Попереду багато роботи, але я готовий працювати задля хороших результатів. Сподіваюсь, мої навички допоможуть Олександрії здобувати нові перемоги", – сказав Третьяков.

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Теги
Трансфери Олександрія Олександрія Максим Максим Третьяков Трансфери чемпіонату України
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