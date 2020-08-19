Александрия осуществила полноценный трансфер Третьякова

Полузащитник Александрии Максим Третьяков продолжит свои выступления за команду Владимира Шарана на постоянной основе.

Третьяков стал полноценным игроком Александрии, подписав контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что в прошлом сезоне хавбек выступал за украинскую команду на правах аренды с ДАКа, его соглашение со словацким клубом действовало до лета 2021-го. Детали трансфера в Александрию не сообщаются.

"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться, хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло. Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут Александрии одержать новые победы", – сказал Третьяков.

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