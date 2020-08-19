Александрия осуществила полноценный трансфер Третьякова

Третьяков стал полноценным игроком Александрии, подписав контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.
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Отметим, что в прошлом сезоне хавбек выступал за украинскую команду на правах аренды с ДАКа, его соглашение со словацким клубом действовало до лета 2021-го. Детали трансфера в Александрию не сообщаются.
"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться, хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло. Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут Александрии одержать новые победы", – сказал Третьяков.
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