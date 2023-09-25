Олександрія заборгувала працівникам зарплату за 4 місяці, – джерело
Схоже, олександрійський клуб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами.
Працівники Олександрії вже протягом чотирьох місяців не отримують зарплату, повідомляє "ТаТоТаке".
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Зазначається, що керівництво обіцяє якось виправити ситуацію у жовтні.
Нагадаємо, Олександрія провалила старт сезону в УПЛ: команда не знає смаку перемог в останніх шести матчах – підопічні Руслана Ротаня зазнали чотирьох поразок при двох нічиїх. Після 8-ми турів команда у турнірній таблиці йде одинадцятою, набравши 8 очок.
Вже у наступному турі чемпіонату на Олександрію чекає випробування виїзним матчем з Динамо. Перед цим підопічні Ротаня також на виїзді зустрінуться з Рухом у Кубку України.
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