Працівники Олександрії вже протягом чотирьох місяців не отримують зарплату, повідомляє "ТаТоТаке".

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Зазначається, що керівництво обіцяє якось виправити ситуацію у жовтні.

Нагадаємо, Олександрія провалила старт сезону в УПЛ: команда не знає смаку перемог в останніх шести матчах – підопічні Руслана Ротаня зазнали чотирьох поразок при двох нічиїх. Після 8-ми турів команда у турнірній таблиці йде одинадцятою, набравши 8 очок.

Вже у наступному турі чемпіонату на Олександрію чекає випробування виїзним матчем з Динамо. Перед цим підопічні Ротаня також на виїзді зустрінуться з Рухом у Кубку України.

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