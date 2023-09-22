У центральному матчі дня Олександрія приймала Чорноморець. Команди підійшли до протистояння з різними здобутками: якщо одесити після 7-ми турів зуміли піднятись у топ-4 УПЛ, то серія "містян" без перемог відкинула їх аж на десяту сходинку турнірної таблиці. Цікаво було також поспостерігати і за дуеллю тренерських ідей Ротаня та Григорчука.

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Початок гри минув у в'язкій боротьбі в центрі поля без ударів. Олександрія потроху відсувала суперника від своїх воріт, але пропустила на 10-й хвилині зі стандарту. Кузик навісив з кутового, м'яч відскочив на лінію штрафного до Брагару і той потужно пробив. Шевченко встиг зреагувати та у стрибку вибити – сфера прилетіла до Віталія Єрмакова, який з гострого кута ледь не порвав сітку у воротах.

Чорноморець не заспокоївся і вже за вісім хвилин подвоїв свою перевагу: Дада зробив закидання у штрафний Олександрії на хід Штогріну, який у дотик відправив м'яч у ворота. Брагару за трохи міг забивати третій гол "моряків", але закрутив повз праву дев'ятку (господарі легко знаходили коридори у захисті команди Ротаня). До слова, першого удару у бік воріт Чорноморця Олександрія завдала лише в середині тайму, а якість роботи гостей з м'ячем іноді відверто жахала. "С*ка, що ти наробив?" – хотілося спитати у тренера олімпійської збірної України, згадуючи безсмертну цитату Олега Лужного.

На 30-й хвилині Кузик отримав м'яч в центрі штрафного від Брагару, обробив його, хитнув захисника і пробив повз Шевченка. Запахло розгромом. Здивувала і реакція тренерського штабу Ротаня – всі троє (Кравченко, Єзерський і сам Руслан Петрович) абсолютно беземоційно залишались сидіти на лавці і "тупили" у планшет на тринозі, навіть не дивлячись на поле.

Перший по-справжньому небезпечний момент Олександрія створила лише на 40-й хвилині, коли Ковалець пробив по центру низом прямо в руки Варакуті. За трохи Кирило заробив фол на лінії штрафного, Джевані зі стандарту закрутив над стінкою, але для Варакути удар не став якоюсь проблемою. Вже у доданий час Чорноморець продовжив побиття і забив четвертий м'яч: Путря стрільнув з гострого кута, Шевченко відбив перед собою і Бойчук з другої спроби закотив круглого у сітку.

Одразу по перерві м'яч після навісу зі штрафного влучив у руку Гучека і Олександрія вимагала пенальті. Арбітр скористався послугами VAR, але одинадцятиметрового не призначив. На 59-й хвилині Ковалець знову намагався забити зі стандарту – Варакута у стрибку дотягнувся і перевів на кутовий.

В середині тайму Олександрія один гол вистраждала: кіпер "моряків" перевів подачу з кутового в поле, м'яч підхопив Ковалець і відпасував на партнера. Той замахнувся, аби пробити, дезорієнтувавши Варакуту, а сам навісив на дальню стійку, де був Кравченко, який і замкнув головою у сітку. Не минуло і 5 хвилин як Чорноморець повернув розрив у 4 голи: Хадіда відгукнувся на передачу і з лету головою втовк сферу у сітку. "Моряки" відверто пошкодували суперника, адже не змогли реалізувати ще декілька реальних моментів. Вже у доданий час травми зазнав Шевченко, але зважаючи на всі виконані заміни "на зубах" повернувся у рамку.

Перемога принесла Чорноморцю 15 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олександрія з 8-ма балами залишилась десятою.

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