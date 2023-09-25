Работники Александрии уже в течение четырех месяцев не получают зарплату, сообщает "ТаТоТаке".

Ротань пытался подать в отставку после разгрома от Черноморца, – СМИ

Отмечается, что руководство обещает как-то исправить ситуацию в октябре.

Напомним, Александрия провалила старт сезона в УПЛ: команда не знает вкуса побед в последних шести матчах – подопечные Руслана Ротаня потерпели четыре поражения при двух ничьих. После 8-ми туров команда в турнирной таблице идет одиннадцатой, набрав 8 очков.

Уже в следующем туре чемпионата Александрию ждет испытание выездным матчем с Динамо. Перед этим подопечные Ротаня также на выезде встретятся с Рухом в Кубке Украины.

Черноморец разгромил Александрию – Ротань и Ко продолжают деградировать, безвыигрышная серия достигла уже 6 матчей