Головний тренер Олександрії Руслан Ротань намагався подати у відставку після поразки від Чорноморця, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, асистентам наставника довелося докласти чимало зусиль, щоб вмовити Руслана Петровича цього не робити.

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Нагадаємо, Ротань очолив Олександрію у грудні минулого року, змінивши біля керма команди Юрія Гуру. 41-річному фахівцю не вдалось виконати поставлене на сезон завдання і пробитись у єврокубки. У нинішньому чемпіонаті "містяни" стартували з двох перемог, після яких увійшли у "круте піке" – дві нічиї та чотири поразки. Як наслідок, лише 8 набраних очок і десята сходинка у турнірній таблиці УПЛ.

Вже у наступному турі чемпіонату на Олександрію чекає випробування виїзним матчем з Динамо. Перед цим підопічні Ротаня також на виїзді зустрінуться з Рухом у Кубку України.

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