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Олександрія втратила основного центрбека через травму

11:42 258 Читать на русском
Олександрія втратила основного центрбека через травму
Гліб Бухал / Твіттер ФК Олександрія

Ушкодження гравців на зборах вносять небажані корективи у плани команд на другу половину сезону.

Досвідчений захисник Олександрії Гліб Бухал змушений був покинути тренувальний табір своєї команди, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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24-річний футболіст зазнав травми під час підготовки до другої чаастини сезону і вже повернувся в Україну для проходження курсу реабілітації. Жодних подробиць щодо характеру травми не повідомляється.

Нагадаємо, Бухал – вихованець київського футболу. Свою професіональну кар’єру футболіста він розпочав у київському Арсеналі у 2015 році. Останнім клубом захисника був Львів. У поточному сезоні він провів за свою команду 16 матчів, результативним діями не відзначався. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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