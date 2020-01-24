Мілевський взяв участь у феєрії Маріуполя і Динамо Б, новачки не врятували СК Дніпро-1 від поразки: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Товариські матчі

Маріуполь – Динамо Брест – 2:2

Голи: Кулаков, 21, Біблик, 57 – Мілевський, 41, Кривець, 49

Олександрія – Македонія ГП – 5:0

Голи: Вантух, 13, Грицук, 55 (пен.), Шастал, 69, 86, Безбородько, 90+2 (пен.)

СК Дніпро-1 – ТСК Бачка-Топола – 0:1

Гол: Сіладжі, 42

Першими розпочали Маіруполь і Динамо Брест, які влаштували видовищну перестрілку. Азовці вийшли вперед завдяки точному удару Кулакова, однак під завісу першого тайму Артем Мілевський зрівняв рахунок, замкнувши передачу Гордейчука з фланга. Другий тайм розпочався для підопічних Олександра Бабича не надто вдало – Кривець добив м'яч у сітку після сейву Гальчука. Втім, чемпіони Білорусі не втримали свою перевагу. Орендований з Шахтаря Станіслав Біблик голом довів, що може стати основним форвардом Маріуполя у другій частині сезону.

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Олександрія "розім'ялася" на Македонії Гьорче Петров. Рахунок відкрив Роман Вантух (також орендований гравець, але з Динамо), а по перерві Грицук, Безбородько та Шастал (дубль) добили суперника. 5:0 – хлопці Шарана здобули третю перемогу у трьох матчах на зимових зборах.

Найгірше п'ятниця склалася для СК Дніпро-1. Дмитро Михайленко пустив у бій багатьох новачків (Адамюк, Сваток, Ді Франко, Тейлор, Хобленко), однак ні вони, ні старожили команди не змогли забити бодай один м'яч. Натомість у сербського ТСК знайшовся свій герой – Владімір Сіладжі ефектним ударом з льоту пробив Юрчука. Саме цей гол і став єдиним у зустрічі – 0:1.

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