Шаран розповів, яка позиція в Олександрії потребує підсилення

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про деталі підбору нових виконавців для команди.

"Як і багато команд, ми в пошуках нападника. Сподіваюся, що на збори будуть приїжджати гравці, ми будемо їх переглядати. Є гравці, які готові виступати за Олександрію, але без перегляду. А так дуже складно", – сказав Шаран в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, нещодавно Олександрія повідомила про підписання трьох новачків – команду Шарана поповнять захисники Роман Вантух та Богдан Мишенко, а також хавбек Артем Гордієнко.

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