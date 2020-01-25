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Александрия потеряла основного центрбека из-за травмы

11:47 132 Читати українською
Александрия потеряла основного центрбека из-за травмы
Глеб Бухал / Твиттер ФК Александрия

Повреждения игроков на сбораз вносят нежелательные коррективы в планы команд на вторую половину сезона.

Опытный защитник Александрии Глеб Бухал вынужден был покинуть тренировочный лагерь своей команды, сообщает официальный Твиттер клуба.

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24-летний футболист получил травму во время подготовки ко второй чаастины сезона и уже вернулся в Украину для прохождения курса реабилитации. Никаких подробностей о характере травмы не сообщается.

Напомним, Бухал – воспитанник киевского футбола. Свою профессиональную карьеру футболиста он начал в киевском Арсенале в 2015 году. Последним клубом защитника был Львов. В текущем сезоне он провел за свою команду 16 матчей, результативным действиями не отличался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Зимние сборы Александрия Александрия Глеб Бухал Глеб Бухал
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