Олександрія в меншості втримала нічию з Олімпіком – Паньків заробив вилучення вже на четвертій хвилині

Олександрія та Олімпік в рамках завершального матчу 14-го туру УПЛ переможця не виявили.

Матч розпочався за сценарієм, який ніхто б не зміг спрогнозувати. Вже на 4-й хвилині Олександрія залишилась без Паньківа, який вийшов за межі штрафного й збив суперника – пряма червона! Володимиру Шарану довелося знімати з гри героя Сент-Етьєна Задераку, замість якого вийшов Білик. Олег одразу вступив у гру, парирувавши постріл за стандарту.

Олімпік захопив ініціативу й до 20-ї хвилини вів за ударами з рахунком 4:0 – втім, реально небезпечним був лише постріл Кравчука над дев'яткою. На 27-й стався п'ятий удар по воротах Олександрії, однак і він виявився неточним; на 34-й же знову врятував Білик, парирувавши добивання Тейшейри з близькьої відстані. Після цього Олександрія остаточно заспокоїла гру, тримаючи господарів на дистанції. "Олімпійці" били і звідти, однак небезпеку від таких спроб відчували лише горобці.

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Команди пішли на перерву без забитих голів, а на старті другого тайму Олександрія ледь не вирвалась уперед – Лучкевич пробив з рикошетом повз дальню стійку, в той час як Кринський вже не реагував. Здавалося, що зараз піде спекотна битва, однак не все сталося, як гадалося. Гості почали знімати нападників і закриватися, а господарі, граючи в більшості, не знали, як розкрити оборону суперника. Все, що побачили вболівальники у другому таймі – це низка подач, два відбитих Біликом дальніх удари та вилучення Володимира Шарана.

Лише на останніх хвилинах "жовто-чорним" прийшлося по-справжньому складно. По воротах бронзового призера УПЛ пройшла низка ударів, у штрафний залетіло кілька гострих кросів, а на 90+2-й хвилині Гришко замкнув флангову передачу пострілом з трьох метрів – вище воріт! Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Олександрія набрала 24 очки й залишилась на п'ятій позиції в турнірній таблиці, а Олімпік, маючи всього 15 залікових балів, тримається на сьомій сходинці.

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