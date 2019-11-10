Александрия в меньшинстве удержала ничью с Олимпиком – Панькив заработал удаление уже на четвёртой минуте

Александрия и Олимпик в рамках заключительного матча 14-го тура УПЛ победителя не выявили.

Матч начался по сценарию, который никто не смог спрогнозировать. Уже на 4-й минуте Александрия осталась без Панькива, который вышел за пределы штрафной и сбил соперника – прямая красная! Владимиру Шарану пришлось снимать с игры героя Сент-Этьена Задераку, вместо которого вышел Билык. Олег сразу же вступил в игру, парировав выстрел со стандарта.

Олимпик захватил инициативу и до 20-й минуты вёл по ударам со счетом 4:0 – впрочем, реально опасным был только выстрел Кравчука над девяткой. На 27-й произошел пятый удар по воротам Александрии, однако и он оказался неточным; на 34-й же снова спас Билык, парируя добивание Тейшейры с близкого расстояния. После этого Александрия окончательно успокоила игру, удерживая хозяев на дистанции. "Олимпийцы" били и оттуда, однако опасность от таких попыток чувствовали только воробьи.

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Команды ушли на перерыв без забитых голов, а на старте второго тайма Александрия чуть не вырвалась вперёд – Лучкевич пробил с рикошетом мимо дальней штанги, в то время как Крынский уже не реагировал. Казалось, что сейчас пойдёт жаркая битва, однако не тут-то было. Гости начали снимать нападающих и закрываться, а хозяева, играя в большинстве, не знали, как вскрыть оборону соперника. Всё, что увидели болельщики во втором тайме – это ряд подач, два отраженных Билыком дальних удара и уделение Владимира Шарана.

Лишь на последних минутах "желто-чёрным" пришлось по-настоящему сложно. По воротам бронзового призёра УПЛ прошёл ряд ударов, в штрафной залетело несколько острых кроссов, а на 90+2-й минуте Гришко замкнул фланговую передачу выстрелом с трех метров – выше ворот! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Александрия набрала 24 очка и осталась на пятой позиции в турнирной таблице, а Олимпик, имея всего 15 зачётных баллов, держится на седьмой строчке.

Александрия – Сент-Этьен: заслуженный камбэк хозяев, недостаток опыта, неубедительность Панькива и удачные замены Шарана