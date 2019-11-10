toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - МИЛАН

Александрия в меньшинстве удержала ничью с Олимпиком – Панькив заработал удаление уже на четвёртой минуте

21:33 91 Читати українською
Александрия в меньшинстве удержала ничью с Олимпиком – Панькив заработал удаление уже на четвёртой минуте
Олимпик – Александрия – 0:0

Александрия и Олимпик в рамках заключительного матча 14-го тура УПЛ победителя не выявили.

 
Юрий Панькив 4’
4’ Юрий Панькив

Матч начался по сценарию, который никто не смог спрогнозировать. Уже на 4-й минуте Александрия осталась без Панькива, который вышел за пределы штрафной и сбил соперника – прямая красная! Владимиру Шарану пришлось снимать с игры героя Сент-Этьена Задераку, вместо которого вышел Билык. Олег сразу же вступил в игру, парировав выстрел со стандарта.

Олимпик захватил инициативу и до 20-й минуты вёл по ударам со счетом 4:0 – впрочем, реально опасным был только выстрел Кравчука над девяткой. На 27-й произошел пятый удар по воротам Александрии, однако и он оказался неточным; на 34-й же снова спас Билык, парируя добивание Тейшейры с близкого расстояния. После этого Александрия окончательно успокоила игру, удерживая хозяев на дистанции. "Олимпийцы" били и оттуда, однако опасность от таких попыток чувствовали только воробьи.

Защитник Александрии Дубра вызван в сборную Латвии

Команды ушли на перерыв без забитых голов, а на старте второго тайма Александрия чуть не вырвалась вперёд – Лучкевич пробил с рикошетом мимо дальней штанги, в то время как Крынский уже не реагировал. Казалось, что сейчас пойдёт жаркая битва, однако не тут-то было. Гости начали снимать нападающих и закрываться, а хозяева, играя в большинстве, не знали, как вскрыть оборону соперника. Всё, что увидели болельщики во втором тайме – это ряд подач, два отраженных Билыком дальних удара и уделение Владимира Шарана.

Лишь на последних минутах "желто-чёрным" пришлось по-настоящему сложно. По воротам бронзового призёра УПЛ прошёл ряд ударов, в штрафной залетело несколько острых кроссов, а на 90+2-й минуте Гришко замкнул фланговую передачу выстрелом с трех метров – выше ворот! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Александрия набрала 24 очка и осталась на пятой позиции в турнирной таблице, а Олимпик, имея всего 15 зачётных баллов, держится на седьмой строчке.

Александрия – Сент-Этьен: заслуженный камбэк хозяев, недостаток опыта, неубедительность Панькива и удачные замены Шарана

blog_ava
Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 –видео голов и обзор матча
20:40
2484
Теги
Олимпик - Александрия Александрия Александрия Олимпик Олимпик Юрий Панькив Юрий Панькив
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
20
час
:
14
мин
Турция
19:00
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук