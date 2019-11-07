Олександрія у компенсований час врятувала нічию із Сент-Етьєном

В рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи Сент-Етьєн не зміг здолати Олександрію на Арені Львів (2:2)

Сент-Етьєн спробував одразу захопити ініціативу, що ледь не завершилось голом вже на 3-й хвилині: Дубра не впорався з нервами та віддав слабенький пас назад, а Хазрі практично його перехопив – Паньків встиг випередити туніського хавбека в останній момент. Крім того, у першу декаду першого тайму французи провели кілька підходів до штрафного, але їхній дебютний удар по воротах стався аж на 11-й хвилині – Аолу метрів з 20-ти вистрілив значно вище. В цілому ж, нічого неймовірного гості на старті зустрічі не продемонстрували.

Олександрія – Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це було

Олександрія швидко заспокоїла гру, накривши суперника високим пресингом. Вже за чотири хвилини після моменту Аолу "жовто-чорні" ледь не відкрили рахунок: Мірошниченко обігрався з Ковальцем та увірвався на лівий край штрафного, після чого викотив передачу на Банаду – Євген метрів з 12-ти пробив у лівий кут, однак Руфф'є врятував Сент-Етьєн! На 19-й хвилині Банада знову вистрілив у дотик з близької дистанції (класну передачу віддав Лучкевич), але й тут Руфф'є парирував! На добиванні зіграв Ковалець, однак ні цей удар Кирила, ні його удар з лівого краю карного майданчика на 21-й точністю не відзначались.

Здавалося, що Сент-Етьєн принишк. Так і було, однак саме "стефануа" на 26-й хвилині відкрили лік голам на Арені Львів. Все сталося дуже просто: Хазрі отримав закидушку на хід у штрафний, Паньків його збив, арбітр призначив пенальті, а сам же Хазрі його реалізував – 0:1.

На 29-й подвоїти перевагу французів міг Беріч, але кручений постріл Роберта метрів з 25-ти пролетів поруч з правою дев'яткою. Олександрія відповіла кутовим на 35-й, коли подачу на дальню стійку замкнув Банада, однак Руфф'є спіймав м'яч – Сент-Етьєн одразу ж огризнувся пострілом Юссуфа з відскоку метрів з 22-х (повз ворота), а потім додав ударом Нордена з такої ж відстані (ще більш неточно). Загалом, останні 15 хвилин першого тайму пройшли у рівній боротьбі без особливої гостроти. Перший тайм завершився за мінімальної у всіх сенсах переваги гостей.

По перерві Володимир Шаран випустив Безбородька, знявши при цьому Шастала. Дениса на старті помітно не було, а от Ковалець ледь не зрівняв рахунок вже на 48-й хвилині: Кирило спіймав у штрафному відскок після удару Банади й опинився прямо перед Руфф'є, одразу пробивши по воротах – над поперечиною (втім, хавбек все одно перебував у офсайді). Після цього, олександрійці заробили низку стандартів, однак нічого небезпечного до середини другого тайму створити так і не вдалося. Сент-Етьєн же у перші 15 хвилин взагалі нічим не відповідав.

Протягом 60-х хвилин команди змагалися у позиційній боротьбі та роботі на стандартних положеннях. Нічого небезпечного в цей період вболівальники так і не побачили, хоча на 64-й був цікавій епізод зі спробою Банади зачепитися за м'яч на лінії воротарського – у невеличкій метушні більш спритними опинились французи. Втім, вже на 70-й стався момент, що серйозно вплинув на гру: Ковалець прорвався до штрафного й отримав по ногах від Юссуфа, всадивши його на жовту картку й заробивши стандарт – Бухал завдав прямого удару з нього. М'яч влучив у спину Банаді й влетів у ворота, однак ейфорію стадіону одразу ж заглушив лайнсмен, який зафіксував офсайд.

Ключовим цей момент став тому, що вже на 72-й хвилині Сент-Етьєн забив другий гол. Буанга вилетів у контратаку по правому напівфлангу й віддав передачу в зону перед карним майданчиком на Камара, а той увірвався всередину й другим дотиком пробив у ближній кут – 0:2. Для Олександрії це стало настільки важким моральним ударом, що команда до 80-х хвилин взагалі не відсвічувала.

Здавалося, що це кінець, але підопічні Володимира Шарана вирішили поборотися до останнього. Господарі захопили ініціативу, провели кілька підходів до карного майданчика, а на 84-й хвилині несподівано відродили інтригу: Дебюші відбив прострільну передачу з правого флангу прямо у Ковальця, від якого м'яч відскочив на Безбородька – Денис же з кількох метрів розстріляв ворота Сент-Етьєна! На 87-й зрівняти рахунок мав шанс Ковалець, однак його удар головою пролетів повз дальню стійку; на 88-й же Безбородько поборовся за верховий м'яч і змусив голкіпера вибити "круглого" з-під поперечини! Олександрія тиснула.

Зрештою, вже у компенсований час підопічні Володимира Шарана відверто загнали французів у їхні ворота. Ті відбивали усі подачі, як могли, але на 90+2-й хвилині Олександрія зрівняла: Руфф'є вибив черговий крос на Задераку, а той красивим ударом з дальньої дистанції влучив у дальню дев'ятку – 2:2! Сент-Етьєн капітулював.

Таким чином, обидві команди набрали по три очки в турнірній таблиці групи І. Сент-Етьєн перебуває на третій позиції через вищу кількість голів на виїзді, а лідерами залишаються Гент та Вольфсбург – у бельгійців вісім пунктів, а у німців на три менше.

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