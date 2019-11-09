Захисник Олександрії Дубра викликаний до збірної Латвії

Капітан збірної Латвії Каспарс Дубра знову отримав виклик у розташування національної команди.

Захисник Олександрії Каспарс Дубра вчергове отримав виклик до збірної Латвії на завершальні матчі відбору Євро-2020, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Латвії. "Червоно-біло-червоні" 16 листопада зустрінуться зі Словенією, а за три дні, 19 листопада, зіграють з командою Австрії. До слова, прибалти у своїй групі поки-що не набрали жодного очка.

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Нагадаємо, 28-річний капітан збірної Латвії, якого Тransfermarkt оцінює в 700 тисяч євро, перейшов до команди Володимира Шарана у серпні цього року на правах вільного агента. До Олександрії він захищав кольори клубу Іртиш. Також грав за РФШ, БАТЕ, Вентспілс, Сконто і ризький Олімп. За збірну Латвії Дубра зіграв 35 матчі, у яких відзначився двома голами та двома асистами.

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