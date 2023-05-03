Команда Анатолія Безсмертного опинилася на межі вильоту з УПЛ. Лише 1 очко у 8-ми останніх турах – не дивно, що з такою серією львів'яни безнадійно засіли на дні турнірної таблиці. Відставання від зони перехідних матчів на момент початку гри складало 7 пунктів. Відповідно, жоден інший результат, окрім перемоги, Львів не влаштовував.

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Але й Олександрія вирішує свої завдання. У минулому турі Руслан Ротань зазнав першої поразки в УПЛ, а його команда відстала від Динамо вже на 10 балів. Про 4 місце можна забути, головне – втримати 5 єврокубкову позицію, на яку зазіхнув Кривбас. Олександрія випереджала команду Вернидуба тільки на 3 пункти, тому три очки у Львові були потрібні і команді Ротаня.

Гостям вдався швидкий гол – ідеальний сценарій на гру з аутсайдером. На 12-й хвилині Кирило Сігєєв забив свій перший м'яч в УПЛ. Півзахисник, орендований у Шахтаря, метрів з 11-ти замкнув навіс Дениса Мірошніченка. Міг забивати й Ковалець, який послизнувся, виконуючи удар – Рибка без проблем забрав м'яч.

Кіпер Львова ледь не привіз другий гол, невдало вибивши м'яч, однак гравці Олександрії змарнували шанс збільшити перевагу. Гості повністю контролювали ситуацію на полі, а от від підопічних Безсмертного гостроти не було. Весь план господарів поламав пропущений вже в дебюті гол.

Кожушко міг робити рахунок 2:0, але влучив у поперечину. Щоправда, перед тим заліз у офсайд. Львів відповів виходом Мишенка, який впав після контакту з Шевченком і почав просити пенальті. Справедлива жовта за симуляцію. У підсумку, 0:1 після першого тайму і жодного удару у площину воріт Микити Шевченка.

Друга половина розпочалася катастрофічно для Львова. Богдан Мишенко грубо зіграв проти Третьякова. Друга жовта – до побачення. Тренер Львова ще не встиг прийти на лаву на другий тайм, а його команда вже була в меншості. За таких умов шансів у аутсайдера стало ще менше. Олександрія після отримання чисельної переваги не йшла добивати суперника, зосередившись на контролі м'яча і утриманні рахунку. Гострих моментів у другому таймі, по суті, не було.

У підсумку, 0:1 – Олександрія зберегла 5 місце (37 очок), а 7 травня зіграє вдома з Шахтарем. Львів залишився на дні з 13-ма балами, а в наступному турі зіграє матч за життя проти Металіста.

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