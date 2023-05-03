Команда Анатолия Бессмертного оказалась на грани вылета из УПЛ. Лишь 1 очко в 8-ми последних турах – неудивительно, что с такой серией львовяне безнадежно засели на дне турнирной таблицы. Отставание от зоны переходных матчей на момент начала игры составляло 7 пунктов. Соответственно, никакой другой результат, кроме победы, Львов не устраивал.

СК Днепр-1 разбил Металлист за тайм – Пеглоу хет-триком и ассистом поиздевался над аутсайдером УПЛ, молчанка Довбика

Но и Александрия решает свои задачи. В прошлом туре Руслан Ротань потерпел первое поражение в УПЛ, а его команда отстала от Динамо уже на 10 баллов. О 4-м месте можно забыть, главное – удержать 5-ю еврокубковую позицию, на которую посягнул Кривбасс. Александрия опережала команду Вернидуба только на 3 пункта, поэтому три очка во Львове требовались и команде Ротаня.

Гостям удался быстрый гол – идеальный сценарий на игру с аутсайдером. На 12-й минуте Кирилл Сигеев забил свой первый мяч в УПЛ. Полузащитник, арендованный у Шахтера, метров с 11-ти замкнул навес Дениса Мирошниченко. Мог забивать Ковалец, но поскользнулся, исполняя удар – Рыбка без проблем забрал мяч.

Кипер Львова чуть не привез второй гол, неудачно выбив мяч, однако игроки Александрии упустили шанс увеличить преимущество. Гости полностью контролировали ситуацию на поле, а вот от подопечных Бессмертного остроты не было. Весь план хозяев сломал пропущенный уже в дебюте гол.

Кожушко мог делать счет 2:0, но попал в перекладину. Правда, прежде забрался в офсайд. Львов ответил выходом Мышенко, который упал после контакта с Шевченко и стал просить пенальти. Справедливая желтая за симуляцию. В итоге, 0:1 после первого тайма и ни одного удара в створ ворот Никиты Шевченко.

Вторая половина началась катастрофически для Львова. Богдан Мышенко грубо сыграл против Третьякова. Вторая желтая – до свидания. Тренер Львова еще не успел прийти на скамейку на второй тайм, а его команда уже была в меньшинстве. В таких условиях шансов у аутсайдера стало еще меньше. Александрия после получения численного преимущества не шла добивать соперника, сосредоточившись на контроле мяча и удержании счета. Острых моментов во втором тайме, по сути, не было.

В итоге, 0:1 – Александрия сохранила 5 место (37 очков), а 7 мая сыграет дома с Шахтером. Львов остался на дне с 13 баллами, а в следующем туре сыграет матч за жизнь против Металлиста.

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина