Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Олександрія відкриває сезон УПЛ матчем проти Шахтаря. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На бронзового призера УПЛ чекає дуже веселий і, вірогідно, непростий сезон. Олександрія зіграє на груповому етапі Ліги Європи, тому в перших турах чемпіонату економити сили не доведеться – втім, восени доведеться грати два матчі на тиждень. Чи вистачить функціональної підготовки футболістам, які ще ніколи не грали в такому ритмі й на такому рівні? Чи вистачить досвіду Володимиру Шарану? На ці питання відповідь дізнаємося протягом сезону, а поки що слід його гідно його розпочати. "Домашка" проти Шахтаря – ідеальне свято матчу-відкриття.

До важкого футбольного року Олександрія вирішила підготуватися на рівні вітчизняних грандів. "Жовто-чорні" відправилися на збори не аби куди, а у Нідерланди. Ще більше вражав список спаринг-партнерів і результати матчів проти них – Андерлехт (перемога 2:1), АЗ (перемога 3:0), Дуйсбург (перемога 2:1), Стандард (2:2), Юрдінген (поразка 4:3). Повернувшись додому, олександрійці переграли амбітний Дніпро-1 (2:1) та розгромили туркменський Алтин-Сюр (5:0). Дуже сильно.

В матчі проти туркменів відзначився голом динамівець Ахмед Алібеков, який перебував на перегляді. Володимир Шаран бажав підписати цього гравця, але не вдалося – захисник перейшов у чеський Слован. Втім, Олександрія все одно отримала потужне підсилення: "жовто-чорні" підписали Дениса Безбородька, Дениса Мірошниченка та Максима Третякова, а також викупила контракт Валерія Лучкевича та пролонгувала Дмитра Гречишкіна. Володимир Шаран залишився незадоволеним тим, що не вдалося орендувати Бондаренка, але на таку трансферну кампанію гріх скаржитись. Єдині відчутні проблеми – відхід Андрія Цурікова та довге відновлення Василя Грицука.

Шахтар розпочав новий сезон несподіваною поразкою в Суперкубку від Динамо. Несподіваною вона була як за сюжетом (1:0 на 79-й хвилині, 1:2 на 83-й), так і за змістом гри. "Гірники" прогнозовано виглядали агресивніше (15:6 за ударами), більше працювали з м'ячем, виглядали організованіше, однак відступилися від ряду ідей, які розвивали на зборах. Новий головний тренер донетчан – Луїш Каштру – зіграв проти киян у класичній схемі 4-2-3-1, хоча під час міжсезоння награвав 4-1-4-1 з перебудовою на 4-3-3. Крім того, жахливо зіграв Мораєс, який взагалі нічого не зробив, крім серії пасів взад-поперек далеко від штрафного. Натомість, не здивував центр захисту – Хочолава як привозив голи, так і продовжує це робити.

З плюсів "гірників" можна виділити фантастичну форму опорників – Тараса Степаненка та Алана Патріка. Перший прекрасно розгортав атаки, робив правильні передачі й підтримував височенний темп, ніби Фред у 2017-му. Другий же несподівано гарно бачив поле й правильно рухався, тягаючи за собою суперників та відкриваючи зони партнерам. Крім того, він забив гол (так, з добивання, але це гол) і якісно допомагав при пресингу – це ще один компонент, в якому "гірники" виглядають дуже сильно.

В цілому, Шахтар залишився все тим же Шахтарем, що і раніше – з бразильськими мереживами, сильним центром і проблемним захистом. Команда ще не вийшла на робочий темп, підсідаючи при довгому тиску на суперника, але це нормально для початку сезону. Донетчани навряд чи втратять багато очок, хоча попередні матчі з Олександрією ледь цим і не завершились – команда Шарана завжди давала бій.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Мірошниченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Сітало

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Тете, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Олександрія – вкрай складний суперник для Шахтаря. Ще не так давно вона била "гірників" на ОСК "Металіст", а останній поєдинок на КСК "Ніка" цілком можна назвати "відскоком" донетчан. Зараз підопічні Шарана точно не слабші, тому можна прогнозувати гол у ворота Пятова. Втім, чемпіони України не повинні програти хоча б через вищі клас, швидкість та тактичну гнучкість – та й оборона "жовто-чорних" на зборах не була залізною. Чи втримає Олександрія нічийний рахунок? Це важко передбачити, однак поки Луїш Каштру не звик до українського футболу, можливо все. Саме тому є сенс ризикнути та поставити на нічию.