Україна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів – сезон 2019/20 як момент істини

Україна офіційно стартувала в єврокубковому сезоні 2019/20. "Футбол 24" доводить, чому саме цей сезон стане одним із вирішальних з точки зору стратегічних перспектив українських команд у європейських змаганнях.

Зоря першою серед українських команд розпочала єврокубковий сезон 2019/20. Підопічні Віктора Скрипника у Чорногорії перемогли місцеву Будучность та принесли Україні перші очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

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Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 Україна фінішувала на 9-й позиції у рейтингу асоціацій УЄФА, поступившись 8-м місцем Бельгії, представники якої в минулій єврокампанії набрали на 2,200 балів більше. Станом на 26 липня бельгійці випереджають Україну на 1,400 балів.

Втім, на початку поточного сезону небезпеку для нас становить не лише Бельгія – на 10-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА розмістилася Туреччина, яка відстає лише на 0,400 балів. Турецька загроза полягає навіть не стільки у малому відриві, як у тому, що влітку наступного року турки втратять лише 6,600 балів, тоді як Україна – майже 10 (9,800). Таким чином, наразі українці виглядають аутсайдерами у боротьбі за 9-ту позицію, яка дає серйозні привілеї. 7-9 місця з точки зору представництва у єврокубках абсолютно нічим не відрізняються. На відміну від 10-го.

Країна, яка за підсумками єврокубкової кампанії 2019/20 посяде 7-9-ту позицію в рейтингу асоціацій УЄФА, у сезоні 2021/22 отримає право делегувати у європейські клубні змагання 5 представників, з них двох – у Лігу чемпіонів (одного – одразу в груповий турнір, а ще одного – в 3-й кваліфай-раунд).

Що стосується Ліги Європи, то тут в будь-якому випадку розподіл команд зміниться, адже саме у 2021 році УЄФА вводить новий єврокубковий турнір. До прикладу, якщо Україна посідатиме 7-9-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів, то одна наша команда гратиме у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, а ще дві – у 2-му та 3-му раундах кваліфікації нового єврокубка.

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А от 10-те місце дає таку ж кількість команд у єврокубках, проте із суттєвим нюансом – віце-чемпіон стартуватиме не з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а з другого. Таким чином, українська команда отримала б ще одного серйозного суперника на шляху до групи найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Тобто, якщо в поточному сезоні Динамо розпочне виступи в Лізі чемпіонів на початку серпня, то за два роки команда, яка стане віце-чемпіоном України, ризикує розпочати єврокубкову кампанію вже в середині липня, що суттєво вплине як на кадрову комплектацію, так і на підготовку до сезону. І те, й інше доведеться суттєво форсувати, адже вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів приносить не лише престиж, але й неймовірні для нинішніх українських реалій гроші – щонайменше 15 млн євро лише за участь в турнірі. Не кажучи вже про бонуси за вдалі результати, адже кожна перемога оцінюється ще майже в 3 мільйони. Чим не стимул?

Ситуація ускладнюється тим, що влітку 2020 року Україна втратить 9,800 балів, зароблених у сезоні 2015/16. Абсолютно у всіх наших конкурентів втрати будуть суттєво меншими: 7,400 – у Бельгії, 6,600 – у Туреччини, 3,800 – у Австрії, 5,750 – у Нідерландів, 7,300 – у Чехії. Тому під загрозою місце навіть у топ-10 рейтингу асоціацій УЄФА, що в підсумку вплине і на позиції чемпіона України, який може втратити гарантовану путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів. Вже 12-те місце рейтингу УЄФА позбавляє права делегувати чемпіона країни у найпрестижніший європейський клубний турнір. Відрив від 12-ї позиції зараз складає лише 3 бали на користь України (без урахування втрат наступного літа).

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Провальний єврокубковий сезон 2018/19 призвів до того, що в цьогорічній кампанії українським клубам кров із носу слід надолужувати втрачене, інакше ми серйозно ризикуємо втратити одну команду в групі ЛЧ. Тому у нас з'явилася додаткова причина підтримати у єврокубках 2019/20 всі українські команди – Шахтар, Динамо, Олександрію, Зорю та Маріуполь. На щастя, перші опоненти наших представників видаються доволі прохідними колективами, тому шанси пробитися якомога далі є доволі реальними.

Потенційна втрата гарантованої путівки в Лігу чемпіонів, безумовно, негативно вплине на український футбол. Заманити пристойних гравців в нинішній чемпіонат України – справа і так складна, але ситуація може стати ще гіршою. Не кажучи вже про єврокубковий досвід, якого українські футболісти всерйоз ризикують не дорахуватися. Знову ж таки, не забуваємо і про фінансовий аспект.

Перемога Зорі над Будучностю принесла Україні перше очко у таблицю коефіцієнтів у поточному євросезоні – ще 4 приніс Шахтар завдяки прямій путівці у груповий турнір ЛЧ. Ми поклали у скарбничку перший бал – сподіваємось, це лише початок, адже відступати, фактично, нікуди. Вилізти на вершину – неймовірно складно, але втриматись на ній ще важче. Щось подібне зараз спіткало і український футбол на початку європейського футбольного сезону.

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