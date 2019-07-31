Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ

Александрия открывает сезон УПЛ матчем против Шахтера. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На бронзового призера УПЛ ждёт очень веселый и, вероятно, непростой сезон. Александрия сыграет на групповом этапе Лиги Европы, поэтому в первых турах чемпионата экономить силы не придётся – впрочем, осенью придется играть два матча в неделю. Хватит ли функциональной готовности футболистов, которые никогда не играли в таком ритме и на таком уровне? Хватит ли опыта Владимиру Шарану? На эти вопросы ответ узнаем в течение сезона, а пока следует его достойно его начать. "Домашка" против Шахтера – идеальный праздник матча-открытия.

К тяжелому футбольному году Александрия решила подготовиться на уровне отечественных грандов. "Жёлто-чёрные" отправились на сборы не абы куда, а в Нидерланды. Ещё больше поражал список спарринг-партнёров и результаты матчей против них – Андерлехт (победа 2:1), АЗ (победа 3:0), Дуйсбург (победа 2:1), Стандард (2:2), Юрдинген (поражение 4:3 ). Вернувшись домой, александрийцы переиграли амбициозный Днепр-1 (2:1) и разгромили туркменский Алтын-Сюр (5:0). Очень сильно.

В матче против туркмен отметился голом динамовец Ахмед Алибеков, который находился на просмотре. Владимир Шаран хотел подписать этого игрока, но не удалось – защитник перешёл в чешский Слован. Впрочем, Александрия всё равно получила мощное усиление: "жёлто-черные" подписали Дениса Безбородько, Дениса Мирошниченко и Максима Третьяка, а также выкупила контракт Валерия Лучкевича и пролонгировала Дмитрия Гречишкина. Владимир Шаран остался недоволен тем, что не удалось арендовать Бондаренко, но на такую ​​трансферную кампанию грех жаловаться. Единственные ощутимые проблемы – уход Андрея Цурикова и долгое восстановление Василия Грицука.

Шахтер начал новый сезон неожиданным поражением в Суперкубке от Динамо. Неожиданной оно была как по сюжету (1:0 на 79-й минуте, 1:2 к 83-й), так и по содержанию игры. "Горняки" прогнозируемо выглядели агрессивнее (15:6 по ударам), больше работали с мячом, выглядели более организованно, однако отступили от ряда идей, которые развивали на сборах. Новый главный тренер дончан – Луиш Каштру – сыграл против киевлян в классической схеме 4-2-3-1, хотя в межсезонье наигрывал 4-1-4-1 с перестройкой на 4-3-3. Кроме того, ужасно сыграл Мораес, который вообще ничего не сделал, кроме серии пасов взад-поперёк далеко от штрафной. Зато не удивил центр защиты – Хочолава как привозил голы, так и продолжает это делать.

Из плюсов "горняков" можно выделить фантастическую форму опорников – Тараса Степаненко и Алана Патрика. Первый прекрасно разворачивал атаки, делал правильные передачи и поддерживал высочайший темп, будто Фред в 2017-м. Второй же неожиданно хорошо видел поле и правильно двигался, таская за собой соперников и открывая зоны партнёрам. Кроме того, он забил гол (да, с добивания, но это гол) и качественно помогал при прессинге – это ещё один компонент, в котором "горняки" выглядят очень сильно.

В целом, Шахтер остался всё тем же Шахтером, что и раньше – с бразильскими кружевами, сильным центром и проблемной защитой. Команда ещё не вышла на рабочий темп, подседая при длительном давлении на соперника, но это нормально для начала сезона. Дончане вряд ли потеряют много очков, хотя предыдущие матчи с Александрией едва этим и не завершились – команда Шарана всегда давала бой.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Ситало

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Александрия – крайне сложный соперник для Шахтера. Ещё не так давно она била "горняков" на ОСК "Металлист", а последний поединок на КСК "Ника" вполне можно назвать "отскоком" дончан. Сейчас подопечные Шарана точно не слабее, поэтому можно прогнозировать гол в ворота Пятова. Впрочем, чемпионы Украины не должны проиграть хотя бы из-за более высоких класса, скорости и тактической гибкости – да и оборона "жёлто-чёрных" на сборах не была железной. Удержит ли Александрия ничейный счёт? Это трудно угадать, однако пока Луиш Каштру не привык к украинскому футболу, возможно всё. Именно поэтому есть смысл рискнуть и поставить на ничью.