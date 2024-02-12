Відбулись чергові матчі за участі українських клубів на зимових зборах. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Контрольні матчі.

Верес – Лієпая – 1:0

Гол: Яго Сікейра, 83

Сабуртало – Олександрія – 0:3

Голи: ?, 33, Погорілий, 56, 88

Верес продовжив серію без поразок на зборах. Цього разу рівненці перемогли латвійську Лієпаю – єдиний гол у грі забив Яго Сікейра на 83 хвилині. Таким чином, у 6 спарингах Верес ні разу не програв, здобувши 2 перемоги та 4 рази зігравши внічию.

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Олександрія ж розбила грузинський Сабуртало. У першому таймі грузини забили у власні ворота, а по перерві дубль Погорілого поставив крапку в зустрічі.

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