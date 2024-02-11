Українські клуби продовжують готуватись до відновлення сезону – сьогодні свої поєдинки на зимових зборах провели Олександрія та Верес.

Товариські матчі

Сігма B – Верес – 2:2

Голи: Догналек, 59, А.Юріца, 86 – Янаков, 46, Шестаков, 75

Люнгбю – Олександрія – 1:1

Голи: Оту, 72 – Михайленко, 2

Верес розійшовся результативною нічиєю з дублерами чеської Сігми. Перший тайм пройшов без голів, але друга половина почалась з гола рівненців – Янаков на дальній стійці замкнув простріл Шарая. Чехи відповіли голом Догналека, який добив м'яч у ворота після сейву воротаря. Шестаков знову вивів Верес вперед – Шарай записав до свого активу другий асист у грі. Але Юріца під завісу матчу врятував нічию для Сігми B.

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Олександрія також розписала мирову з данським Люнгбю. Михайленко вже на 2-й хвилині відкрив рахунок класним ударом в дотик з лінії штрафного. Втім, Люнгбю відігрався в другому таймі – захисники залишили Оту самого поблизу штрафного, а ганець точно пробив, отримавши пас від партнера.

Гол Михайленка:

Гол Оту:

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