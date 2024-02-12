Состоялись очередные матчи с участием украинских клубов на зимних сборах. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Контрольные матчи.

Верес – Лиепая – 1:0

Гол: Яго Сикейра, 83

Сабуртало – Александрия – 0:3

Голы: ?, 33, Погорилый, 56, 88

Верес продолжил серию без поражений на сборах. На этот раз ровенчане победили латвийскую Лиепаю – единственный гол в игре забил Яго Сикейра на 83 минуте. Таким образом, в 6 спаррингах Верес ни разу не проиграл, одержав 2 победы и 4 раза сыграв вничью.

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Александрия же разбила грузинский Сабуртало. В первом тайме грузины забили в собственные ворота, а после перерыва дубль Погорилого поставил точку во встрече.

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