Александрия разгромила соперника из Грузии, Верес продлил серию без поражений: спарринги клубов УПЛ
Состоялись очередные матчи с участием украинских клубов на зимних сборах. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Контрольные матчи.
Верес – Лиепая – 1:0
Гол: Яго Сикейра, 83
Сабуртало – Александрия – 0:3
Голы: ?, 33, Погорилый, 56, 88
Верес продолжил серию без поражений на сборах. На этот раз ровенчане победили латвийскую Лиепаю – единственный гол в игре забил Яго Сикейра на 83 минуте. Таким образом, в 6 спаррингах Верес ни разу не проиграл, одержав 2 победы и 4 раза сыграв вничью.
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Александрия же разбила грузинский Сабуртало. В первом тайме грузины забили в собственные ворота, а после перерыва дубль Погорилого поставил точку во встрече.
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