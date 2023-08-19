Кирило Ковалець, Владислав Калітвінцев та інші гравці взяли участь у демонстрації нової форми Олександрії.

Олександрія у своєму Instagram показала нову гостьову форму – підопічні Руслана Ротаня в деяких матчах гратимуть у повністю чорному комплекті.

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Головною фішкою стало біле зображення театру міста Олександрія, який збудували наприкінці 19-го століття. Цікаво, що у вчорашньому поєдинку із Зорею Олександрія вийшла на поле в чорних футболках, але в жовтих шортах.

До слова, Олександрія наразі опинилась на четвертому місці в УПЛ, набравши 7 очок за 4 тури.

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