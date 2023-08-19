Александрия презентовала оригинальный выездной комплект формы
Кирилл Ковалец, Владислав Калитвинцев и другие игроки приняли участие в демонстрации новой формы Александрии.
Александрия в своем Instagram показала новую гостевую форму – подопечные Руслана Ротаня в некоторых матчах будут играть в полностью черном комплекте.
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Главной фишкой стало белое изображение театра города Александрия, который построили в конце 19-го века. Интересно, что во вчерашнем поединке с Зарей Александрия вышла на поле в черных футболках, но в желтых шортах.
К слову, Александрия сейчас оказалась на четвертом месте в УПЛ, набрав 7 очков за 4 тура.
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