В п'ятничних поєдинках Полісся здобуло перемогу над ЛНЗ, а от Зоря та Олександрія на очах Сергія Реброва не забивали. Дивіться відеоогляди обох поєдинків у цій новині на "Футбол 24".

Полісся в меншості перемогло ЛНЗ. Все найцікавіше у грі відбулось у 2 другому таймі. Аріелсон більярдним ударом вивів житомирян вперед у рахунку, а через 2 хвилини Полісся залишилось в меншості.

Полісся втримало перемогу над ЛНЗ – дебютний гол легіонера, "вовки" забили, майже тайм граючи в меншості

Проте, саме гості забили другий гол. Кушніренко замкнув навіс зі штрафного – м'яч від поперечки влучив у спину воротарю. Шестаков відіграв один гол під завісу зустрічі, але було пізно.

А Зоря та Олександрія видали надзвичайно невидовищний поєдинок. Як підтвердження – аж один удар у площину воріт на двох за 90 хвилин. Цікаво, що на матч завітав тренер збірної України Сергій Ребров.

Зоря й Олександрія розписали нічию на очах Реброва – команди провели всього один удар у площину