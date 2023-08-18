Поєдинок між Зорею й Олександрією мав стати одним із найцікавіших у турі. На таку гру навіть завітав головний тренер збірної України, однак за Сергія Станіславовича стало прикро. Він витратив свої гроші й час, аби побачити максимально стереотипний матч УПЛ.

У першому таймі команди створили всього по одному моменту. Шулянський міг виводити Олександрію вперед на 2-й хвилині, зігравши на добиванні після заблокованого прострілу – втім, Артем у ворота не влучив. Герреро відповів на 45+1-й ударом з-за меж штрафного. М'яч пройшов поруч з дальньою дев'яткою.

Другий тайм не став кращим, однак Олександрія була значно гострішою. На 60-й хвилині "аграрії" могли забивати внаслідок подачі з кутового й відскоку – Смирний пробив у лівий нижній, але сфера пролетіла у сантиметрах від стійки. На 75-й же хвилині стався перший і єдиний удар у площину – це Плакса бахнув здалеку, без особливих проблем для Турбаєвського.

Також підопічні Руслана Ротаня мали кілька непоганих атак з вриваннями у карний майданчик або в ударні зони перед ним. Особливо в цьому плані виділявся новачок Джовані, який міг замикати крос Калітвінцева на дальню стійку. На 90-й же хвилині Влад вистрілив зі стандарту в поперечку.

Зоря ж нічого цікавого по перерві так і не створила. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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