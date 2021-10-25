Ковалець очікує на операцію, яка буде зроблена в Італії вже сьогодні, 25 жовтня. Як повідомляє офіційний сайт Олександрії, терміни відновлення Кирила становлять від 4 до 6 місяців.

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Одарюк та Гринь продовжують реабілітацію від пошкоджень – перший може повернутитсь до тренувань вже через 2-3 тижні, а Гринь заліковуватиме травму не менше місяця. Окрім цього, команда залишилась без захисника Тимура Стецькова на невизначений термін через травму коліна.

До слова, Олександрія наразі шоста у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 19 очок після 12 турів.

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