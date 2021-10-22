"Жовто-чорні" на поєдинок 12-го туру УПЛ проти Десни вийшли у футболках зі зображеннями двох одноклубників. На них були написи: "Кириле/Сергію, Олександрія з тобою" і "Повертайся сильнішим".

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Обидва футболісти травмувались у матчі з Ворсклою (1:2). Ковалець невдало приземлився на ногу, вивернувши коліно в інший бік, та, найімовірніше, не зіграє у кампанії 2021/22. Гринь же зіткнувся зі стійкою і вже переніс хірургічне втручання, але попереду його чекає ще одна операція.

До слова, перед стартом зустрічі проти Десни Олександрія мала у своєму активі 18 очок та розташовувалась на шостій сходинці.

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