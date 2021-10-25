Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец длительное время не сможет помочь своей команде.

Ковалец ожидает операцию, которая будет сделана в Италии уже сегодня, 25 октября. как сообщает официальный сайт Александрии, сроки восстановления Кирилла составляют от 4 до 6 месяцев.

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Одарюк и Гринь продолжают реабилитацию от повреждений – первый может повернутитсь к тренировкам уже через 2-3 недели, а Гринь будет залечивать травму не менее месяца. Кроме этого, команда осталась без защитника Тимура Стецкова на неопределенный срок из-за травмы колена.

К слову, Александрия пока шестая в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков после 12 туров.

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