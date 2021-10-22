Програму 12-го туру відкривала зустріч у Чернігові, де Десна намагалася перервати 4-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. Суперником виступала Олександрія, якій у попередніх двох поєдинках також не вдалося відсвяткувати перемогу – і у якої надовго травмувалися Ковалець і Гринь. Гості при виході на поле красиво підтримали партнерів, а фанати господарів заводили команду банером з ребусами.

Гравці Олександрії підтримали двох серйозно травмованих одноклубників перед матчем з Десною

Нічия нікого не влаштовувала, тож футболісти завелись, видавши класний перший тайм. Очікувати на моменти довелося недовго: вже на 9-й хвилині Безбородько замикав навіс на лінію воротарського (повз дальню дев'ятку), а на 15-й Болбат обікрав Цурікова й розігнав контратаку, яку Калітвінцев завершив пострілом метрів з 15-ти – неточно! Олександрія не поступалася в активності, але біля чужих воріт виглядала значно слабше.

Втім, саме гості відкрили рахунок в середині тайму. На 28-й хвилині Мірошніченко прорвався правим флангом і виконав подачу, Калюжний головою підправив її в центр карного майданчика, а Третьяков звідти впевнено пробив повз Литовку – 0:1! Свято підопічних Юрія Гури, однак, тривало недовго: вже на 35-й Картушов прострілив з лівого флангу, а Безбородько, прийнявши м'яч у метрах 11-ти від воріт, другим дотиком влучив під ближню стійку – 1:1!

Перед перервою обидві команди змарнували ще по моменту, не зумівши влучити в площину з мінімальної відстані (провал в активі Болбата й Спінеллі). Відпочивати футболісти пішли за нічийного рахунку, але вже через три хвилини після відновлення гри Юрченко міг вивести Десну уперед – Владлен вилетів віч-на-віч з Біликом. Олег виграв дуель у хавбека. Олександрія на 53-й хвилині огризнулася прострілом на лінію воротарського, де замикав Калюжний. Вище воріт!

Середина другого тайму виявилась найменш цікавою у даній зустрічі. На полі йшла млява позиційна боротьба зі значною кількістю фолів та замін. Олександрійцям знову не пощастило з кадровими втратами – Стецьков з'явився на полі на 67-й хвилині, а вже на 71-й його винесли з поля на ношах.

Набагато цікавіше стало в ендшпілі поєдинку. Команди, попри втому й проблеми, пішли виривати перемогу, ледь не добившись успіху! Так, на 77-й хвилині Болбат відгукнувся на навіс від Картушова й після метушні опинився перед порожніми воротами – втім, пробити по них Сергію не вдалося! Олександрія відповіла вриванням Третьякова у штрафний з двома потужними ударами, які парирував Литовка. На 89-й же гості ще й гол забили (Устименко підправив постріл Третьякова), але його не зарахували через офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Десна не виграла у п'ятому матчі поспіль, з 18 очками залишившись на 7-й сходинці у турнірній таблиці. Олександрія, набравши на один бал більше, тримається на 6-й позиції.

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