"Я дуже розраховую на повернення додому Володимира Єзерського. Сподіваюся, що зовсім скоро він узаконить свої стосунки з Карпатами.

Карпати підписали колишнього гравця, який чотири місяці перебував без клубу

Відповідатиме за підготовку захисників й дії при розіграші стандартних положень. Свого часу Володимир робив це якісно в Дніпрі, коли ми працювали в цій команді – у таборі фіналіста Ліги Європи", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Єзерський з січня 2023 року працював у тренерському штабі Олександрії і паралельно очолював збірну України U-17 (з вересня 2023 року).

Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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