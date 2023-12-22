Центральний півзахисник Вадим Гудзінський підписав контракт з Карпатами, повідомляє Sport.ua.

Карпати відреагували на можливий запуск Суперліги – у львів'ян лише один пріоритет

До слова, 22-річний хавбек – вихованець "левів", за які дебютував на професіональному рівні у 2018 році. У липні 2021-го перейшов у Агробізнес. За рік приєднався до команди Юність (Верхня Білка), а влітку 2023-го знову повернувся до Олександра Чижевського. У поточному сезоні встиг зіграти за волочиську команду 2 матчі у Першій лізі і 3 – у Кубку України. У вересні 2023-го Вадим покинув Агробізнес у статусі вільного агента і з того часу не був працевлаштований.

Зазначається, що Гудзінський майже одразу приєднався до табору Карпат і тренувався з командою, однак не міг бути дозаявлений поза трансферним вікном.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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