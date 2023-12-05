Український півзахисник Денис Костишин повернувся до Олександрії з США.

Олександрія офіційно оголосила про повернення Дениса Костишина. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, контракт футболіста з клубом розрахований на півтора року – з 1 січня 2024-го до 31 травня 2025-го. Про фінансові деталі особистої угоди ніякої інформації немає.

Варто зазначити, що 26-річний Костишин вже виступав за Олександрію. Українець провів три офіційні матчі, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, останім клубом українського півзахисника був Ель-Пасо Локомотив, який виступає в Другій лізі чемпіонату ЮСЛ. За американський клуб Костишин провів 34 матчі і відзначився 4 голами та 4 асистами.

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