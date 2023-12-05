Опорний півзахисник Медісон Хуліо підписав контракт з Олександрією на три роки.

Олександрія підсилилася черговим зимовим новачком. До команди Руслана Ротаня приєднався 26-річний еквадорський опорний півзахисник Медісон Хуліо, який останнім часом виступав на батьківщині за Ель Насьональ із Кіто. Про це пише видання Ole.

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Футболіст підписав контракт з клубом на три роки, переїхавши до України на правах вільного агента. Ніяких фінансових аспектів особистої угоди гравця з Олександрією не повідомляється. Офіційно перехід поки не підтверджений, але агент гравця вже повідомив про підписання угоди.

"Мені подобається оголошувати інформацію, коли все вже зроблено. Гравець уже підписав контракт на три сезони. Я відправляв профіль Медісона у кілька місць, наприклад, до Польщі. Він був на радарах клубів з інших країн. Наприклад, в Іспанії та Нідерландах", – сказав агент гравця.

Нагадаємо, після 15 зіграних матчів в нинішньому сезоні УПЛ Олександрія посідає 13 сходинку турнірної таблиці. Підопічні Руслана Ротаня мають в своєму активі 13 балів.

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