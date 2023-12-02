Кривбас приймав Олександрію в рамках 16 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Команди розташовувались на різних полюсах таблиці. Кривбас йшов на третій сходинці, а Олександрія заклопотана боротьбою за виживання. У Руслана Ротаня ще й було чимало кадрових проблем – мінус 7 гравців.

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Кривбас відразу заволодів ініціативою, але до гострих моментів доходило рідко. Олександрія зробила ставку на стандарти. Смирний замикав навіс з кутового – поперечка. У відповідь Дібанго розкішним пасом вивів Кожушка на рандеву з кіпером, проте найкращий бомбардир Кривбаса пробив дуже невдало.

Олександрія відкрила рахунок на 30-й хвилині. Кривбас на подачі кутового надто затиснувся у власний штрафний, залишивши купу простору на підборі. Удар Плакси заблокували, а от гармата Шулянського залетіла в сітку.

Кривбас очікувано пішов на штурм у другій половині. Єрмаков і компанія довго трималися, але під завісу зустрічі "тріснули". Камбек господарів розпочав Жан По. Юрій Вернидуб випустив івуарійця на заміну, і той за 4 хвилини віддячив більярдним дальнім ударом. Татарков мав перевершити цю красу, якби поперечка не прийняла його божевільну дугу зі ще більшої відстані.

Перемогу Кривбасу приніс інший легіонер. Джихад Бізімана у хаосі карного майданчика примудрився знайти шпаринку між Єрмаковим і захисниками Олександрії, які летіли страхувати на лінії. 2:1 – криворіжці за додатковими показниками вискочили на першу сходинку, чекаючи матчу СК Дніпро-1. Олександрія залишається у зоні перехідних матчів.

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