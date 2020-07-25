Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Олександрія приймала Маріуполь у матчі плей-офф УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Олександрія – Маріуполь на "Футбол 24".

Олександрія була явним фаворитом двобою, але несподівано саме гості заволоділи ініціативою з перших хвилин, і їм вдалось відкрити рахунок. Ще до перерви Безбородько красивим голом зрівняв рахунок.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Коли здавалось, що екстра-тайму не уникнути, приазовці зуміли вибігти у різку контратаку і вирвати перемогу незадовго до фінального свистка.

У ключовому матчу за путівку у Лігу Європи Маріуполь зустрінеться з Колосом.

Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛ