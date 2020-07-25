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Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

22:40 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Маріуполь – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Олександрія

Олександрія приймала Маріуполь у матчі плей-офф УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Олександрія – Маріуполь на "Футбол 24".

35’ Денис Безбородько
 
Павло Полегенько 28’
Олексій Кащук 83’
28’ Павло Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Олексій Кащук

Олександрія була явним фаворитом двобою, але несподівано саме гості заволоділи ініціативою з перших хвилин, і їм вдалось відкрити рахунок. Ще до перерви Безбородько красивим голом зрівняв рахунок.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Коли здавалось, що екстра-тайму не уникнути, приазовці зуміли вибігти у різку контратаку і вирвати перемогу незадовго до фінального свистка.

У ключовому матчу за путівку у Лігу Європи Маріуполь зустрінеться з Колосом.

Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛ

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