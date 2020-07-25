Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Луческу в Динамо
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Гармаш та Морозюк втримали для Різеспора місце в еліті, команда Кравця вилетіла, гранди без єврокубківТуреччина — 23:03 317
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Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – у 48-річного медика діагностували коронавірусЗбірна України — 22:12 2482
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Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянкиОвертайм — 22:00 2898
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Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛУкраїна — 21:25 3656