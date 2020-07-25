Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Александрия принимала Мариуполь в матче плей-офф УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Александрия – Мариуполь на "Футбол 24".

Александрия была явным фаворитом поединка, но неожиданно именно гости завладели инициативой с первых минут, и им удалось открыть счет. Еще до перерыва Безбородько красивым голом сравнял счет.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Когда казалось, что экстра-тайма не избежать, приазовцы сумели выбежать в резкую контратаку и вырвать победу незадолго до финального свистка.

В ключевом матче за путевку в Лигу Европы Мариуполь встретится с Колосом.

Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ