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Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

25 июля 22:40 - Читати українською
Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча
Александрия – Мариуполь – видео голов и обзор матча / Фото ФК Александрия

Александрия принимала Мариуполь в матче плей-офф УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Александрия – Мариуполь на "Футбол 24".

35’ Денис Безбородько
 
Павел Полегенько 28’
Алексей Кащук 83’
28’ Павел Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Алексей Кащук

Александрия была явным фаворитом поединка, но неожиданно именно гости завладели инициативой с первых минут, и им удалось открыть счет. Еще до перерыва Безбородько красивым голом сравнял счет.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Когда казалось, что экстра-тайма не избежать, приазовцы сумели выбежать в резкую контратаку и вырвать победу незадолго до финального свистка.

В ключевом матче за путевку в Лигу Европы Мариуполь встретится с Колосом.

Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ

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