Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛ

Поєдинок розпочався у невисокому темпі й без значного бажання команд загострювати гру в першій третині першого тайму. Команди почергово тримали м'яч, приглядаючись один до одного й намагаючись розхитати оборону кросами та стандартами. Після одного з них на 8-й хвилині Корнієнко вимагав пенальті за гру рукою, яка, ніби-то, була у Бухала, однак арбітр Анатолій Абдула проігнорував епізод. Олександрія вперше змусила понервувати азовців на 14-й хвилині: внаслідок подачі Мірошніченка з правого флангу стався рикошет на дальню стійку, де пробивав у падінні Лучкевич – повз ворота! Втім, Гальчук усе контролював.

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Після цього Маріуполь перехопив ініціативу. Вже на 17-й хвилині гості огризнулися подачею Мишньова й ударом Фоміна головою з мінімальної дистанції – лише Паньків не дав м'ячу влетіти у ближню дев'ятку. На 20-й Дубра несподівано махнув повз сферу, дозволивши Фоміну вийти на побачення з Паньківим під кутом, однак і тут Юрій виграв дуель. Наступний момент стався на 25-й хвилині: Фомін уникнув офсайду, отримав передачу по флангу й подав з лівого краю штрафного точно на голову Мишньова – Паньків вчасно вийшов з воріт і парирував ногами! Зрештою, чергова атака азовців на 28-й хвилині вилилась у кутовий, після розіграшу якого абсолютно неприкритому Полегеньку дали пробити з лінії карного майданчика – Павло поцілив точно під ближню стійку. 0:1!

Олександрія ледь не відігралася на 31-й хвилині, коли Лучкевич увірвався на край штрафного, переграв Яворського й зробив щось схоже на фінт Зідана. Залишалося тільки пробити метрів з семи, однак удар виявився занадто слабким і неточним – Гальчук забрав м'яч. На 33-й хвилині після виносу подачі з правого флангу Банада скинув м'яч під постріл Стецькову з лівої половини карного майданчика, але його накрили. Маріуполь огризнувся контратакою на 34-й, в якій лише підкат Бухала врятував від виходу Чурка віч-на-віч з Паньківим. Гості заробили кутовий, після якого олександрійці вилетіли в контратаку – в її завершенні Третьяков виконав передачу в штрафний на Безбородька, а той, зробивши кілька дотиків, пробив у правий нижній кут! 1:1.

В останні десять хвилин першого тайму Олександрія тримала перевагу у грі, але небезпечних моментів не створювала. Маріуполь, своєю чергою, непогано оборонявся, хоча низку перспективних вривань у штрафний захисники пропустили. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку, а одразу після неї на полі з'явилися Тищенко (змінив Муравського) та Пашаєв (замість Стецькова).

Другий тайм розпочався доволі перспективно. Вже на 48-й хвилині Чурко перевірив пильність Паньківа ударом метрів з 25-ти по центру (Юрій взяв його), а Мірошніченко на 51-й заробив перспективний штрафний – подача Гречишкіна з нього стала здобиччю Гальчука. Втім, після бадьорого старту гра звалилася до тягучої позиційної боротьби на невисоких швидкостях і без гострих моментів. Обидві команди до 70-ї хвилини мали в активі тільки низку заблокованих або вкрай невдалих пострілів, а цікаві контрвипади часто завершувалися фолами в атаці чи офсайдами. В середині цієї половини матчу стало відверто нудно.

Несподівано, команди прокинулися. На 71-й хвилині після кутового з близької дистанції міг забивати Дубра, однак під удар кинувся Яворський. Маріуполь же отримав супершанс на 72-й хвилині внаслідок невдалого виносу господарів на Паньківа – Чурко перехопив м'яч і вилітав віч-на-віч, однак так довго обробляв м'яч, що Мірошніченко встиг повернутися й вибити його з-під ніг В'ячеслава! Потім Мишньов намагався дограти епізод, але йому теж не дали пробити. Володимир Шаран у відповідь зняв з гри Безбородька та Лучкевича, кинувши у бій Сітала та Задераку. Ініціатива повернулася до господарів: вже на 75-й Чоботенко вибивав м'яч з-під ніг Третьякова на ближню стійку, а удар Банади з-за меж штрафного блокували захисники.

Олександрія явно підвищила оберти, тож Олександру Бабичу довелося відповідати замінами. На 78-йхвилині на полі замість втомлених Чеха та Чурка з'явилися Ігнатенко та Кащук. Заміна спрацювала вже за п'ять хвилин: Федорчук виніс м'яч з власної половини поля на правий фланг, а Кащук, прийнявши м'яч, набрав швидкість, відклеївся від Бухала у штрафному й з гострого кута пробив повз Паньківа – 1:2!

Олександрія одразу ж огризнулася ударом Ковальця з лінії карного майданчика, однак він виявився занадто слабким. Володимир Шаран, своєю чергою, кинув у бій Грицука. Маріуполь у відповідь почав гру на відбій.

Саме Мишенко міг врятувати Олександрію від вильоту, отримавши м'яч у карному майданчику на 90-й хвилині й пробивши з носка, однак м'яч по-зрадницьки промайнув над поперечиною. Зрештою, свисток зафіксував сенсаційну перемогу Маріуполя, який вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки – там на нього вже чекає Колос. Матч зіграють 29 липня на полі ковалівців.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи