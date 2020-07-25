Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Колос вже у першому таймі заволодів ініціативою та відвантажив супернику два м'ячі.
"Говорити – не мішки перевертати": СК Дніпро-1 цікавиться екс-чемпіоном України
Після перерви дніпряни прокинулись, що відразу принесло свої плоди – інтригу не без допомоги фарту відновив Супряга. Проте м'яч форварда Динамо, записаний на автогол Волинця, не зламав хід поєдинку. Гравці з Ковалівки ще двічі забили гостям, довівши рахунок до розгромного.
Колос побореться у ключовому поєдинку за путівку у Лігу Європи з переможцем пари Олександрія – Маріуполь.
Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи