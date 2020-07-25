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ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - МАРІУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

20:00 - Читать на русском
Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Колос – СК Дніпро-1 – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Колос

Колос приймав СК Дніпро-1 у матчі плей-офф УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Колос – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

Колос вже у першому таймі заволодів ініціативою та відвантажив супернику два м'ячі.

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Після перерви дніпряни прокинулись, що відразу принесло свої плоди – інтригу не без допомоги фарту відновив Супряга. Проте м'яч форварда Динамо, записаний на автогол Волинця, не зламав хід поєдинку. Гравці з Ковалівки ще двічі забили гостям, довівши рахунок до розгромного.

Колос побореться у ключовому поєдинку за путівку у Лігу Європи з переможцем пари Олександрія – Маріуполь.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

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