Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 30-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо після тріумфу в Кубку довго не гуляло, адже попереду кульмінація боротьби за друге місце в УПЛ. "Після матчу сказав хлопцям, що у нас вже є Ліга Європи. Якщо нам достатньо, давайте святкувати. Якщо ні – давайте готуватися до наступної гри. Всі сказали: "Ні", – так прокоментував настрій киян Олексій Михайличенко. Дійсно, тішитись поки що немає чому, адже "біло-сині" йдуть на четвертій позиції з відставанням від Зорі у два очки, а Десні програючи за додатковими показниками. Сьогодні у чернігівців ще й матч з ослабленим Шахтарем, де все може бути, тож динамівцям на КСК Ніка потрібна тільки перемога.

Щоправда, зробити це буде важко. По-перше, Динамо зіграло з Ворсклою 120 неймовірно важких хвилин, та й емоційно важко просто так перемкнутись з фіналу Кубка на УПЛ. По-друге, матч з дев'ятою командою чемпіонату був далеким від ідеалу – так, динамівці створили більше моментів, володіли м'ячем і притискали полтавців, але не можна сказати, що супернику поставили нереальні задачі. При цьому кияни продемонстрували проблеми з контролем гри, віддавши "зелено-білим" значні проміжки ігрового часу. І це з Ворсклою! З Шахтарем вже все взагалі було сумно, а ще сумніше вийшло з Десною, де сіверяни здобули заслужену перемогу завдяки двом ідентичним кутовим. До цього ще й був вельми слабкий поєдинок з Колосом.

Динамо має занадто багато проблем, щоб ось так просто взяти й перемогти Олександрію із міцним блоком в центрі поля. Втім, попередня зустріч завершилась розгромом з рахунком 5:1. Так, там сталися два ранніх голи, вилучення Дубри і так далі, але тактично це була блискуча гра підопічних Олексія Михайличенка – її апогеєм став винос Зорі за півгодини. Взагалі, у перших турах після рестарту кияни тішили цікавими тактичними ходами та впевненим футболом, грамотно реалізуючи перевагу в класі, фізиці та кадровому потенціалі. Потім щось зламалося, але в матчі з Ворсклою певні позитивні моменти були. Словом, списувати Динамо зарано – ці хлопці ще повоюють. Звісно ж, якщо вони хочуть пограти в кваліфікації ЛЧ.

Олександрія здається зручним варіантом для чергового набору очок. Підопічні Володимира Шарана вже втратили шанси на медалі, програвши чотири з п'яти останніх матчів із загальним рахунком 5:15 – причому двічі поспіль команду громили по 1:5, а останю поразку завдав скромний Колос. Втім, тур тому на "жовто-чорних" обпеклася Зоря, яка перша пропустила, потім вийшла вперед і знову пропустила – так, гол забили із сумнівного пенальті, але все одно Олександрія створила занадто багато проблем претенденту на ЛЧ. Шахтарю ж підопічні Володимира Шарана ледь не зірвали чемпіонську вечірку, забивши два м'ячі на старті другого таймй. Словом, Олександрія навіть зараз – не той випадок, коли очки можна рахувати до матчу.

Олександрія в поточному сезоні – це така собі Десна для бідних. Команда ставить міцний блок в центральній частині поля, всім складом сидить за лінією м'яча й намагається підчатувати суперника на контратаках, як із тією з Зорею тиждень тому. Також "жовто-чорні" традиційно небезпечні на стандартах, але оборона у них не така міцна, як у чернігівців. В позиційному наступі вони взагалі дуже слабенькі. Загалом же, підопічні Володимира Шарана виглядають непогано, допоки більш сильний колектив не вмикає клас – тоді все починає сипатись.

Кадрова ситуація

Олександрія не має дискваліфікованих, але їй через умови оренди не зможе допомогти Роман Вантух. Крім того, під великим сумнівом участь у грі Дмитра Гречишкіна та Павла Пашаєва, які тренувалися за індивідуальною програмою – навряд чи вони будуть готові до Динамо. Натомість, у старт точно повернеться Кирило Ковалець, який пропускав минулий тур через перебір жовтих карток.

Олексій Михайличенко точно не зможе розраховувати на дискваліфікованих Йосипа Піваріча та Мохамеда Кадірі. Крім того, в Києві залишились Фран Соль та Віталій Миколенко, а щодо форми Дениса Попова та Микити Бурди виникають питання – в Олександрію вони поїхали, але через травми центрбеки пропускали два попередніх тури. Вірогідно, Микита змінить втомленого Кубком Сироту, адже він вже давно працює у загальній групі.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Паньків – Бухал, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Довгий – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Караваєв – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, де Пена – Вербіч

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Дуже важко робити прогнози з такою Олександрією, а тим паче – з таким Динамо. Кияни після карантину привчили не думати наперед, два рази граючи шикарно, ще три – погано, а далі – як карта ляже. Куди похитнеться маятник на КСК Ніка? Це можуть знати тільки футболісти "біло-синіх", але одне відомо точно – підопічні Володимира Шарана закриються, будуть вилітати в контратаки й закидають штрафний подачами. Динамо буде дуже непросто.

Втім, команда Олексія Михайличенка все одно залишається фаворитом. Хоча б тому, що Олександрію перемагали не тільки Десна з Шахтарем, а і ковалівський Колос. Зрештою, з Ворсклою "біло-сині" періодично виглядали непогано, а центральний блок "жовто-чорних" у Києві вони знесли за півтайму, розгромивши суперника. Динамо для нинішньої Олександрії занадто сильне, тож можна прогнозувати перемогу столичного колективу – важку, мінімальну, але перемогу.