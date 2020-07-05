Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

Зоря розписала нічию з Олександрією (2:2) у матчі 29 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Олександрія на "Футбол 24".

Олександрія вийшла вперед завдяки вдалим діям Безбородька й Лучкевича, але Зоря встигла відігратися до перерви. Дмитро Хомченовський крученим ударом з-за меж карного майданчика поцілив у лівий кут.

Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо

У другому таймі було забито стільки ж м'ячів, щоправда, обидва з пенальті. Катерині Монзуль довелося дивитися відеоповтор, щоб помітити легенький дотик Вантуха до ноги Кабаєва. Згодом VAR посприяв і Олександрії – команда Шарана отримала свою "позначку" за порушення Абу Ханни.