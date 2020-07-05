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Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

5 липня 22:25 - Читать на русском
Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2
Зоря – Олександрія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Зоря розписала нічию з Олександрією (2:2) у матчі 29 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Олександрія на "Футбол 24".

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

Олександрія вийшла вперед завдяки вдалим діям Безбородька й Лучкевича, але Зоря встигла відігратися до перерви. Дмитро Хомченовський крученим ударом з-за меж карного майданчика поцілив у лівий кут.

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У другому таймі було забито стільки ж м'ячів, щоправда, обидва з пенальті. Катерині Монзуль довелося дивитися відеоповтор, щоб помітити легенький дотик Вантуха до ноги Кабаєва. Згодом VAR посприяв і Олександрії – команда Шарана отримала свою "позначку" за порушення Абу Ханни.

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Відеоновини Олександрія Олександрія Зоря - Олександрія Зоря Зоря
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